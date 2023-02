Denis Van Weynbergh et D'Ieteren Group: "être le premier Belge à terminer le Vendée Globe"

"C'est l'Everest de la voile, la plus dure course au monde", a expliqué Denis Van Weynbergh, 54 ans, mardi au Brussels Yacht Club, le plus grand club de Wallonie-Bruxelles dont il est l'un des 450 membres. "L'objectif est de se qualifier pour le Vendée Globe et être le premier Belge à la terminer. Patrick De Radiguès a essayé deux fois sans arriver au bout. L'arrivée de D'Ieteren Group comme sponsor principal me permet d'envisager l'avenir avec sérénité et confiance et de pouvoir me concentrer pleinement sur le sportif, mon rôle de skipper et d'entrepreneur", s'est réjoui ce Brabançon wallon qui a fixé son programme pour être au départ du Vendée Globe le 10 novembre 2024.

"Il faut pour cela accumuler des milles et être dans le top 40 de ce classement. Pour l'instant, je suis 25e ou 26e. Et avoir terminé l'une des trois courses en solitaire désignées pour ça", a ajouté Denis Van Weynbergh qui naviguera sur son bateau de la classe IMOCA (monocoque Open de 60 pieds, 18,28 m) "immatriculé en Belgique, sous pavillon belge, qui a subi pas mal de transformations depuis le Vendée Arctique. On a changé l'électronique, on aura de nouvelles voiles petit à petit. Il sera mis à l'eau fin mars-début avril, et en mode course en juin."

Objectif: être opérationnel pour le premier rendez-vous mi-juillet pour une course en double de 600 milles, la Rolex Fastnet entre Portsmouth et Cherbourg via Fastnet Rock en Irlande, et terminer le Retour de la Transat Jacques Vabre entre la Martinique et Lorient en décembre pour valider son inscription au Vendée Globe.