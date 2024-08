Des algues bleues retrouvées dans les réservoirs de Kleit à Maldegem

Des experts ont identifié des algues bleues dans les réservoirs de Kleit, dans la commune de Maldegem (Flandre orientale). L'administration communale rappelle qu'il est interdit de se baigner, de pêcher ou de laisser son animal de compagnie nager dans cette eau, sachant que les algues bleues peuvent être dangereuses pour les humains et les animaux.

En cas d'intoxication provoquée par ces algues, les symptômes chez l'humain peuvent être les suivants: peau rouge et irritée, démangeaisons, maux de tête, crampes d'estomac, nausées, vomissements, diarrhée, fièvre et douleurs auriculaires. Les symptômes apparaissent dans les 12 heures suivant l'exposition et durent environ cinq jours. Ils disparaissent ensuite généralement d'eux-mêmes. En cas de doute, il est préférable de consulter un médecin généraliste.

Les autorités communales et provinciales ont déclaré continuer de surveiller la situation des réservoirs.