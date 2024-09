Des chiffres surprenants: voici la religion dominante auprès des jeunes en Belgique

Après la rencontre avec le Roi Philippe et la Reine Mathilde, la rencontre avec les victimes d’abus sexuels, c’est à un autre public que le Pape François sera confronté ce week-end. Au Heysel, une quarantaine d’associations de jeunes catholiques, organiseront ce week-end un festival "Hope happening". Un événement qui mélange des ateliers, des conférences, et même un festival de musique chrétienne. Mais quelle est la religion numéro 1 chez les jeunes belges?

Le christianisme reste la plus religion la plus pratiquée au monde avec plus de 2 milliards et demi de croyants, devant l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme.

