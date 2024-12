"Ils iront où ces jeunes ?": 250 directeurs manifestent au siège du gouvernement contre les économies dans l'enseignement qualifiant

"Pour ces jeunes, après notre école, il n'y a plus rien. Ils vont donc aller où l'année prochaine? A la rue? Il faudra alors mettre plus de policiers dans les rues!", prévient-elle. Outre ces mesures d'économies, les directeurs de l'enseignement secondaire catholique entendaient également dénoncer le manque de concertation de la ministre de l'Education, Valérie Glatigny (MR). Celle-ci est brièvement venue à leur rencontre lundi matin.

Rappelant les finances dégradées de la Fédération, la ministre a répété la nécessité de faire des économies. Des économies qui ne touchent d'ailleurs pas uniquement l'enseignement, s'est-elle défendue.

"Mais j'ai bien entendu votre demande de concertation. On se reverra avant six semaines. On essaiera de trouver ensemble des solutions", a-t-elle promis devant les manifestants qui l'ont brièvement sifflée et huée. Les mesures d'économies dénoncées lundi seront approuvées ce mercredi lors du vote du budget 2025 de la FWB en séance plénière du Parlement.