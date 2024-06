Deux bandes fermées sur le ring intérieur à hauteur de Zaventem: quel est l'état des routes ce jeudi matin?

09h00 Pas mal de zones de ralentissements autour et vers la Capitale Il reste pas mal de zones de ralentissements autour et vers la Capitale ce matin 25 minutes en venant de Waterloo vers le Carrefour Léonard 20 minutes entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo 20 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem 15 minutes sur la fin de l'E40 Liège-Bruxelles, d 10 minutes sur la fin de l'E40 Ostende-Bruxelles entre Affligem et Berchem-Sainte-Agathe et de l'E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et Léonard. En région liégeoise, on signale 20 minutes de files sur l'E313 Anvers-Liège entre l'Aire de Slins et Liers. Un accident s'y serait produit à hauteur de Liers vers Liège donc.

08h42 Deux voies de circulation fermées sur le ring intérieur à hauteur de Zaventem Deux des trois voies du ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Woluwe-Saint-Etienne (Zaventem) sont fermées depuis jeudi peu avant 7 heures du matin en raison d'une dégradation de la chaussée. C'est ce qu'indique l'Agence flamande des routes et de la circulation, en précisant qu'elle envoie une équipe de réparation sur place dès que possible. Les dégâts se sont produits juste avant l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne. La chaussée s'est soulevée sous l'effet de la chaleur. L'incident s'étant produit juste avant la jonction du ring et de la E40, le trafic en provenance de Bruxelles et de Liège n'est pas affecté. Les automobilistes peuvent toujours rejoindre la E40 en direction de Bruxelles depuis le ring intérieur. Toutefois, les files d'attente sur le ring intérieur, avant l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne, augmenteront à l'heure de pointe du matin.

08h34 L'accident au niveau du Carrefour Léonard vient d'être dégagé L'accident au niveau du Carrefour Léonard en direction de Waterloo vient d'être dégagé. Il faut donc encore que les files se résorbent. Il reste toujours 30 minutes à patienter depuis Wezembeek-Oppem. Dans l'autre sens, toujours 20 minutes à ajouter 20 minutes entre Waterloo Centre et Tervuren vers Zaventem. 20 minutes également sur le ring intérieur entre Exo et Machelen vers Zaventem. Un véhicule est en panne en bande de gauche sur l'E411 à hauteur d'Overijse en direction de Bruxelles. Véhicule en panne dans les files en direction de Léonard (+10 min) Sur cette E411, vous ajoutez aussi 15 minutes entre Champion et l'Aire d'Aische-en-Refail. Notez d'ailleurs que dès lundi, de nouvelles modifications de circulation auront lieu dans la zone de travaux avec le bétonnage des voies du milieu et de gauche entre Dhuy et Aische-en-Refail vers Bruxelles. Enfin, une bande de roulement de pneu de camion obstrue la bande d'arrêt d'urgence et de droite sur l'E42 Liège-Mons à hauteur de Couthuin en direction de Namur.

08h10 45 minutes à ajouter entre Wezembeek-Oppem et Léonard L'accident au niveau du Carrefour Léonard en direction de Waterloo est toujours d'actualité avec 45 minutes à ajouter entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo. Dans l'autre sens, vous ralentissez 20 minutes entre Waterloo Centre et le Carrefour Léonard vers Zaventem. Toujours pour rejoindre la Capitale : 15 minutes à ajouter --> sur l'E40 venant de Liège depuis Heverlee, --> sur l'E411 Namur-Bruxelles depuis Hoeilaart et dans la zone de travaux débutant à Daussoulx --> sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le ring de Bruxelles à Halle --> sur l'E19 Anvers-Bruxelles depuis Zemst. Un accident s'est produit sur la E19 Valenciennes-Mons-Bruxelles à hauteur de Havré. La bande de gauche est obstruée e direction de Bruxelles.



07h29 L'accident au niveau du Carrefour Léonard augmente la durée des ralentissements L'accident au niveau du Carrefour Léonard en direction de Waterloo bloquant l'une des deux bandes restantes augmente donc la durée des ralentissements depuis Wezembeek-Oppem où vous perdez maintenant 30 minutes. Des files aussi en venant de Namur via la E411 avec 10 minutes à ajouter depuis Hoeilaart et 10 minutes déjà dans la zone de travaux entre Daussoulx et Aische-en-Refail. 10 minutes à ralentir sur le ring extérieur entre Groenendaal et Tervuren vers Zaventem et également sur l'E40 Liège-Bruxelles d'Everberg à Woluwé-Saint-Etienne.



07h14 Accident signalé à hauteur du Carrefour Léonard 15 minutes sur le ring intérieur d'Expo à Machelen en direction de Zaventem et également de Wezembeek-Oppem à Tervuren vers Waterloo Un accident est signalé à l'instant à hauteur du Carrefour Léonard. Il n'y a donc plus qu'une seule bande de libre au niveau du Carrefour Léonard vers Waterloo On signale aussi sur ce ring intérieur un soulèvement de chaussée au niveau de Woluwé-Saint-Etienne. Ce sont les bandes de gauche et du milieu qui sont concernées vers Waterloo. 10 minutes également entre Tubize et Halle vers le ring de Bruxelles. On rappelle également qu'à Bruxelles ce jeudi et ce vendredi, c'est journée de sommet européen avec donc un périmètre de sécurité autour du Rond Point Schuman et la fermeture du Tunnel Reyers vers le Centre.

06h34 De longues files sur l'E40 Déjà de longues files (encore inexpliquées) sur l'E40 Aix-la-Chapelle - Liège entre l'aire de Hautregard et l'Aire de Tignée. Vous devez déjà prévoir 15 minutes supplémentaires en direction de Liège. A Bruxelles, vous ralentissez 2 x 10 minutes sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.