Djemila Tassin et Jonas Gerckens disputeront la finale dimanche

Troisième dans leur demi-finale jeudi, Djemila Tassin et Jonas Gerckens disputeront la finale du championnat du monde de course au large à la voile, en double mixte, de dimanche à mardi à Lorient, en France.

Les Red Dolphins avaient pris le départ mercredi à Lorient à bord des nouveaux Sun Fast One Design 30 (Class30) et ont franchi la ligne jeudi matin en 3e position.

"Cette course était très intense car le format était très court", a commenté Jonas Gerckens dans un communiqué transmis par son équipe. "Cela nous a demandé beaucoup de manœuvres. On préfère des formats un peu plus longs ce qui devrait être le cas pour la finale. Mais l'essentiel, c'est notre qualification et on en a gardé un peu sous le pied pour la finale"

"Sans compter que nous étions face à des grandes nations de la voile dont la France, l'Uruguay et les Etats-Unis", a renchéri Djemila Tassin. "On n'a pas fermé l'œil de la nuit, ce fut un bon sprint."

La deuxième demi-finale a lieu de jeudi à vendredi.

La course au large en double mixte avait été pressentie pour figurer au programme des Jeux Olympiques 2024, à Marseille pour les épreuves de voile, avant une volte-face de World Sailing, la fédération internationale. L'espoir est reporté à Los Angeles 2028.