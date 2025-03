D'une pièce de monnaie de Napoléon à une broche du 20e siècle: les "chasseurs de trésors" sont de plus en plus nombreux en Wallonie

On les appelle les détectoristes, ou chasseurs de trésors, et ils sont plus de 500 aujourd'hui en Wallonie. Munis d'un détecteur de métaux, ils partent à la recherche d'objets en tout genre qui présentent un intérêt patrimonial.

Sous nos yeux, Mathias enchaîne les découvertes intéressantes : "Ici, on a une 10 centimes Napoléon III. C'est une monnaie qui a été frappée pour la France entre 1850 et 1860. Très bonne pioche, une petite broche qui date peut-être des années 1920".

À la recherche d'objets qui présentent un intérêt patrimonial, Coralie et Mathias sont des détectoristes. Ils détiennent le permis requis délivré par les autorités wallonnes. On compte aujourd'hui plus de 500 détectoristes en Wallonie, près de deux fois plus qu'en 2020. "On est des chasseurs de trésors, c'est un petit peu ça", dit fièrement Mathias.

Les objets trouvés, ils peuvent les conserver ou les vendre. Mais ils doivent impérativement les signaler à l'agence wallonne du patrimoine. 2.300 objets déclarés en 2024. Près d'un millier de plus qu'il a cinq ans.

"C'est une couche d'informations archéologiques qui se rajoute aux couches qu'on a déjà, telles que les cartes anciennes et les sites connus. Alors, évidemment, chaque détectoriste ne découvre pas chaque année 10 sites. Mais, d'année en année, on améliore de manière substantielle nos connaissances sur le patrimoine archéologique enfoui", explique Dominique Bosquet, coordinateur à l'agence wallonne du patrimoine.