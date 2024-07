Éducation et activités ludiques: une formule gagnante pour les élèves en vacances en Fédération Wallonie-Bruxelles

Pendant les vacances d'été, la Fédération Wallonie-Bruxelles propose des cours de remédiation gratuits mêlant apprentissage et activités ludiques, une formule très appréciée des parents.

Durant ces vacances d'été, la Fédération Wallonie-Bruxelles offre des cours de remédiation gratuits sous forme de stage, où l'apprentissage est combiné avec des activités ludiques. Selon Emma Libert, encadrante, l'objectif est d'offrir un soutien scolaire personnalisé à chaque enfant : "On se doute que pendant les vacances, ils ne soient pas super heureux d'être là. Donc, on essaie vraiment de varier pour que ce ne soit pas trop comme à l'école".

Les activités sont également au rendez-vous, avec 50% du stage consacré à des animations culturelles ou sportives, en intérieur ou en extérieur, selon la météo. Selon les jeunes, cette partie du stage est particulièrement appréciée, offrant un équilibre entre révision et divertissement : "Ça nous permet de nous améliorer dans nos lacunes. Et en même temps, ça nous permet de s'occuper pendant les vacances et de ne pas rester deux mois sans rien faire".