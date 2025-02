En Belgique, la saison des pollens a déjà commencé: comment l'expliquer alors que nous sommes en hiver?

Alors que l'hiver n'est pas encore terminé, les allergies aux pollens commencent déjà. Elles concernent principalement les aulnes et les noisetiers. Comme l'a annoncé l'Institut royal météorologique ces derniers jours, les conditions climatiques ont été favorables à la propagation du pollen. Mais comment expliquer sa présence dans l'air alors que les arbres ne sont pas encore en fleurs ?

Aujourd'hui, Julie est venue passer toute une série de tests pour connaître ses allergies. Selon la saison, ses symptômes sont plus ou moins forts. "J'ai du mal à respirer, j'ai les yeux qui pleurent, je deviens rouge et surtout, j'ai le nez qui coule vraiment d'un coup", explique-t-elle. Des symptômes qui peuvent parfois se confondre avec un simple rhume, surtout en plein hiver.

Généralement, le pic des allergies est attendu au début du printemps. C'est à ce moment-là que les graminées et des arbres comme le bouleau ou le chêne produisent le plus de pollen. Mais certains arbres en produisent dès le mois de janvier. C'est le cas de l'aulne et du noisetier.