Encore plusieurs jours de grève du rail à venir: voici ce que prévoient les syndicats

Le 31 mars, la CGSP Cheminots et la CSC/ACV-Transcom participeront également à la grève générale des services publics.

À lire aussi Seuls 3 trains de la SNCB sur 5 circulent ce samedi en raison d'une grève

Les préavis de grève couvriront l'ensemble du personnel des chemins de fer et de ses filiales, quel que soit le lieu de travail.

Par cette mobilisation, les syndicats s'opposent aux mesures gouvernementales qui touchent "à nos droits en matière de pension", lit-on dans un communiqué. "C'est du vol qualifié et une rupture de contrat", s'offusquent les organisations syndicales.

Par ailleurs, il semblerait que la trajectoire budgétaire de l'Arizona (N-VA, Vooruit, CD&V, MR et Engagés) fixe les économies pour la SNCB, au terme des cinq prochaines années, à 675 millions d'euros. "On connaît la musique: encore moins de personnel et plus de productivité", dénoncent en chœur les syndicats socialiste et chrétien.