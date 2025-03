"Envie de rester en vie": le printemps est propice aux accidents pour les motards, voici les conseils de Bertrand Caroy pour les éviter

Il y a beaucoup de personnes qui sont emballées à la vue d'une météo clémente et qui ne font pas nécessairement ces vérifications. Or, elles sont nécessaires pour avoir une conduite correcte sur la route.

Une fois sur la moto, sur la route, à quoi faut-il prêter attention?

Il faut faire attention aux autres. Une fois à moto, il faut oublier la conduite d'un véhicule quatre roues, ça ne se fait pas de la même manière. Le regard doit évidemment se porter au même endroit, là où on veut aller, mais on est plus vulnérable sur une moto. Il n'y a pas de carrosserie et les automobilistes ne sont pas toujours conscients qu'il y a des motards sur la route.

L'état des routes est parfois aussi problématique.

Oui. Après l'hiver, il y a de nouveaux nids de poules qui apparaissent. La chaussée qu'on a empruntée à moto il y a quelques mois aura peut-être changé. Et ce changement peut être fatal. Avec une voiture, on peut s'en sortir avec une jante abîmée. Avec une moto, les dégâts sont plus importants, ils sont physiques.

Nos routes sont très endommagées, il faut faire très attention. Doublement attention pour le motard qui, au lieu de regarder où il va, est parfois contraint de regarder comment se met la roue par rapport à la chaussée.