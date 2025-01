Fin de la grève de 24 heures à la SNCB: "Tout s'est bien passé", note un porte-parole

"Globalement, tout s'est bien passé, sans perturbations majeures", a-t-il résumé.

Les organisations syndicales de cheminots avaient déposé un préavis de grève qui courait du 12 janvier 22h00 au 13 janvier même heure afin de permettre à leurs membres de participer à l'action syndicale consacrée aux pensions.

Les syndicats craignaient que le nouveau gouvernement "Arizona" ne modifie les conditions d'accès à la pension, en relevant par exemple l'âge de la retraite pour le personnel roulant, en supprimant les tantièmes (sur base desquels la retraite est calculée) et le calcul des pensions sur base de l'ensemble de la carrière et non plus des quatre dernières années.