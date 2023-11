Florent Claude termine 34e de l'individuel messieurs d'Ostersund

Florent Claude s'est classé 34e de l'individuel 20 km messieurs d'Ostersund, comptant pour la Coupe du monde de biathlon, dimanche en Suède. Thierry Langer et Marek Mackels se sont eux classés respectivement 74e et 82e.

Auteur de six fautes au tir, Langer a terminé 74e à 6:43.4 du vainqueur tandis que Marek Mackels s'est classé 82e à 7:09.1 avec quatre fautes.

Avec deux fautes au tir, Claude s'est classé 34e à 3:02.9 de l'Allemand Roman Rees, vainqueur en 51:27.2 et avec une faute au tir. Rees a devancé son compatriote Justus Strelow (1 faute) de 12.1 secondes et le Norvégien Johannes Boe (2 fautes) de 25 secondes.

Plus tôt dimanche, Lotte Lie et Maya Cloetens se sont classées respectivement 25e et 71e de l'individuel 15 km dames remporté par l'Italienne Liza Vittozzi.