Grève des enseignants ce mardi en Wallonie: qu'organisent les syndicats d'enseignants ? Le point région par région

À Namur, un rendez-vous est donné à partir de 7h30 au pied de la Citadelle. "Là, on attend une certaine mobilisation. On a beaucoup de retours de plusieurs écoles, que ce soit des écoles qui organisent le qualifiant ou des écoles secondaires du Grand Namurois", note Florence Nicaise, représentante CSC enseignement pour la province de Namur

À Marche-en-Famenne, à Bastogne, à Virton et à Arlon, il y aura des rassemblements entre 10h et 13h. "On va essayer de faire quand même un peu de bruit. On est en front commun aussi avec les ouvriers, avec le personnel d'entretien, les cuisines, le personnel administratif", explique-t-il.

Plusieurs écoles dans la province feront des piquets, du tractage et elles distriburont les tracts pour informer les parents. "On sera plus ou moins 500 ou plus, on ne sait pas parce qu'on a vraiment un retour assez grand", explique-t-elle.

Région de Charleroi :

Dans la région de Charleroi, quatre lieux de rassemblement sont organisés aux quatre entrées principales de la ville. "Il faut savoir que de nombreux contacts locaux ont été pris, par exemple à Chimay et à Couvin, mais aussi dans la région de Gosselies, dans la région de Fleurus et dans la région de Gerpinnes", note Thierry Delhoux, représentant CSC enseignement pour la région de Charleroi.

"Beaucoup d'établissements vont être impactés par les grèves des membres du personnel et nous aurons également beaucoup de lieux où des tracts expliquant les modalités vont être distribués. C'est très majoritairement suivi dans tous les secteurs, avec peut-être un petit bémol pour l'enseignement supérieur, mais au niveau de l'enseignement fondamental, qui formellement, pour l'instant, n'est pas touché par les toutes premières mesures prises par le gouvernement, il y a une très, très forte mobilisation", précise-t-il.

Province de Liège :

À Liège, différentes actions vont être organisées également. "Il y a une action au niveau de la ville de Huy, il y en a une autre au niveau de la ville de Verviers et quelques petites actions à Herve aussi. Il y a également un rassemblement d'enseignants à Visé, c'est une demande des enseignants de la région de se rassembler sur la place de Visé", note Régine Fourny, représentante CSC enseignement pour la province de Liège.

Toute une série d'actions sont organisées également à Liège, sur les ponts : le pont d'Amercœur et le pont Kennedy avec un rassemblement à la Place du 20 Août. "A partir de 7h30, il va y avoir toute une série de piquets de grève devant des écoles, certains enseignants vont faire le piquet devant leur propre école pour montrer finalement pour quelles sont les raisons de la colère, d'autres vont aller faire des piquets devant d'autres écoles et puis alors il y a des rassemblements à partir".

Des enseignants du fondamental se mettent en grève mais aussi des enseignants du secondaire et des enseignants du supérieur. "Tous sont vraiment décidés à montrer leur colère par rapport aux mesures proposées par le gouvernement", conclut-elle.