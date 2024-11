Grève des enseignants francophones ce mardi: quelles sont les obligations des écoles?

Dans cet établissement, 60 % des enseignants feront grève. Les cours auront lieu si un enseignant est présent, et les élèves seront accueillis malgré tout. Cependant, selon le directeur Olivier Kuntz, de nombreuses heures seront supprimées : "Beaucoup d’élèves ne viendront pas, car ils ont parfois 8 heures de cours avec le même enseignant. La salle d’études sera ouverte et les repas scolaires seront assurés."

Une réforme qui inquiète élèves et enseignants

L’une des mesures les plus contestées concerne la suppression de la septième année professionnelle pour les filières techniques comme l’horticulture. Cette décision bouleverse les projets de vie des élèves.

"Maintenant qu’on m’annonce que je ne pourrai plus aller en septième, je ne sais plus vers quoi me tourner", déclare un élève. Un autre ajoute : "On est perdus, tout est remis en question."