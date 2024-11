Décrochage scolaire: quelles sont les causes les plus fréquentes selon les experts?

Selon le délégué général aux droits de l’enfant, parmi les principales causes du décrochage scolaire, on retrouve : les interrogations des élèves, telles que "Y a-t-il encore un sens à aller à l’école ?", les difficultés d’apprentissage, la précarité, le harcèlement, ou encore le redoublement.

Il est important de noter que nous avons l’un des taux de redoublement les plus élevés : un élève sur deux redouble dans l’enseignement général, et ce taux est encore plus élevé dans les filières techniques et professionnelles.