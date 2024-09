"Il avait honte de ce qu’il vivait": le terrible témoignage de Marc, dont le fils victime de harcèlement scolaire, a mis fin à ses jours

Partager:

Victime de harcèlement scolaire, le fils de Marc s’est suicidé alors qu’il n’avait que dix-sept ans. Afin que cette tragédie ne se reproduise plus, son père fait le tour des établissements scolaires afin de sensibiliser élèves et professeurs à cette problématique qui sévit au sein des écoles. Voici son témoignage.

Tom, dix-sept ans, a mis fin à ses jours. Dans une lettre laissée derrière lui, il justifie son acte : quatorze pages dans lesquelles il raconte son calvaire qui a duré plusieurs années. "Chaque jour, des groupes de personnes différentes se mettaient en rond autour de moi pour se moquer et m’insulter. C’étaient des monstres, ce qu’ils me faisaient était pire que du harcèlement. Les journées étaient interminables, j’ai vraiment été dégoûté de la vie. (…). Je restais seul et mangeais parfois debout dehors sous la pluie", écrit-il. C'était quotidien, matin, midi et soir

"C’était en classe, dans la cour, c’était tout le temps, je pense. Et c’était au quotidien, matin, midi et soir. Mise à l’écart, raquette, insultes, destruction de matériel… Sans jamais vraiment me l’avoir dit, parce qu’à mon avis, il avait honte de ce qu’il vivait", témoigne Marc, son père. Mettre fin à ses jours, Tom écrit y avoir pensé à plusieurs reprises. Mais c’est le 22 mars 2018 qu’il franchit le pas, fauché par un train. "On se trompait complètement" "On pensait simplement qu’il n’avait pas d’amis et qu’il était un peu seul, mais ça s’arrêtait là. On ne pensait pas qu’il y avait d’autres choses derrière tout ça", dit son père, ému. "Mais on se trompait complètement. Si c’était à refaire, je pense que je travaillerais moins et je serais plus à son écoute".

Aujourd’hui, ce père meurtri se rend dans les écoles pour sensibiliser les élèves. Ces rencontres lui permettent d’observer l’évolution du harcèlement en milieu scolaire, notamment avec l’avènement du cyberharcèlement. C’est pour lutter contre ce phénomène que cette école secondaire de Jambes interdit désormais les téléphones portables. Les élèves, sont obligés de s’en séparer en début de journée. Une mesure plutôt radicale que justifie la directrice qui évoque des insultes à répétition, des échanges virulents entre élèves, avec parfois des jeunes harcelés. "C’est plus facile de s’envoyer des messages et de dire "T’as vu comment t’es coiffé et habillé". À partir du moment où cette décision a été prise, ça s’est calmé", explique Cécile Geudvert, directrice de l’Athénée royal de Jambes.