"Il faut prendre ces mesures avant 40 ans": il serait possible de vivre 20 ans de plus, voici comment

Repousser la date de sa mort, c'est possible. C'est en tout cas ce qu'affirme une étude américaine de l'American Heart Association. Adopter des habitudes saines permettrait de prolonger l'espérance de vie de plus de 20 ans.

27.000 personnes meurent chaque année des suites d'une maladie cardiovasculaire. En Belgique, les avancées technologiques permettent de mieux lutter contre ces maladies. "C'est en voie d'amélioration", avance Christophe Laruelle, chef du service de cardiologie de la clinique Saint-Luc de Bouge. Toutefois, la prévention primaire reste primordiale.

Le message de la ligue cardiologique belge est clair: il faut pratiquer une activité physique régulière, manger équilibré et arrêter de fumer. Selon une étude américaine, adopter ces habitudes peut prolonger notre espérance de vie: "C'est une étude qui a été publiée dans une revue très sérieuse", précise Christophe Laruelle. On parle de "24 ans supplémentaires chez l'homme et 21 ans chez la femme si on prend ces mesures avant l'âge de 40 ans."