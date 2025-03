"Il m'a convaincu, on l'a fait": Marc Coucke revient sur ce projet qui a fait de lui un milliardaire

"Un autre pharmacien avait juste commencé une petite société pharmaceutique avec zéro personne qui travaillait pour lui. Il me disait : 'tu ne veux pas devenir mon associé?'. Il m'a convaincu. Voilà, on l'a fait", raconte Marc Coucke.

En 1987, Oméga Pharma est créé: "On a engagé le premier employé, puis le deuxième produit, puis le troisième employé et tac, tac, tac.. On est devenu quand même un des plus grands joueurs européens !", se réjouit-il.

L'entreprise s'est spécialisée dans les médicaments en vente libre (OTC) et les produits de santé vendus en pharmacie. "C'était par des pharmaciens pour des pharmaciens", explique-t-il. "Et on faisait ça avec tout notre cœur. On avait beaucoup de soutien des pharmaciens. Mais on a aussi fait beaucoup, je pense, pour notre clientèle".