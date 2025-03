"C'est surprenant hein?": ce que pense le milliardaire Marc Coucke de la taxation des plus-values financières

Un barème progressif s'appliquera ensuite: il sera de 1,25 % pour les montants entre 1 et 2,5 millions d'euros, de 2,5 % entre 2,5 et 5 millions d'euros, de 5 % entre 5 et 10 millions d'euros et enfin de 10 % au-delà de 10 millions d'euros.

"C'est normal"

Le milliardaire Marc Coucke était l'invité du Face à Buxant ce dimanche 09 mars. Le journaliste l'a questionné sur le projet de réforme sur les plus-values réalisées en bourse ou sur la revente d'entreprise. "Je reçois toujours un peu de critiques de mes collègues entrepreneurs quand je dis ça", avoue-t-il. "Mais moi, je suis plutôt pour parce que... Oui, c'est surprenant, hein? Mais je suis plutôt pour parce que dans tout ce qui doit être fait maintenant pour le budget, c'est normal que tout le monde doit y contribuer. Et contribuer les plus riches, oui. Oui, et les 500 millions qui sont inscrits pour cela, on doit vraiment espérer qu'ils y arrivent."

Pour l'homme, entre autres, aux manettes de Pairi Daiza, il semble "naturellement important que l'État soit vraiment efficace" notamment pour aider "les gens qui en ont besoin".