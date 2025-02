"Il nous manque": Brieuc Van Weynbergh raconte la folle aventure de son père au Vendée Globe

Partager:

Le navigateur belge Denis Van Weynbergh est toujours engagé dans la course du Vendée Globe. Un tour du monde en solitaire, un exploit hors du commun, même s'il arrive loin derrière le vainqueur. Son fils, Brieuc, s'est rendu à l'école communale de Limelette pour raconter l'aventure de son papa.

Ce n'était pas une matinée comme les autres aujourd'hui à l'école de Jassans. Les élèves de 5e et 6e primaire avaient rendez-vous avec un très jeune orateur: Brieuc Van Weynbergh. Depuis quelques semaines, on parle beaucoup de son papa dans les médias et le monde de la voile. Brieuc Van Weynbergh est en rhéto et comme son père, il aime la mer et les défis. Les enfants avaient plein de questions à poser et l'Ottintois s'est prêté au jeu en répondant aux demandes sur le Vendée Globe. "Est-ce qu'il s'est déjà perdu en mer?", "Est-ce qu'un éclair lui est déjà tombé dessus?"…

C'est Caroline, l'institutrice de 6e primaire, qui a eu l'idée de l'inviter en classe: "C'est quelqu'un que je connais, qui est Ottintois comme nous. Je trouvais que c'était l'occasion de parler de tout cet univers de la mer, des bateaux. Avoir un point d'ancrage proche de nous et savoir qu'il pouvait venir discuter avec les enfants, c'était un plus", explique-t-elle. Et les réactions sont enthousiastes: "J'ai appris que tu peux continuer la course même si tu as un problème", "Je ne savais pas que ça allait si vite", "C'est bizarre parce qu'il a le mal de mer, mais il a quand même fait le Vendée Globe", "C'était vraiment super intéressant", confient les enfants. Brieuc a bien tenté de leur faire passer un message de la part de son papa, Denis. Mais au large du Brésil, les communications ne passent pas toujours très bien.