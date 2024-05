Il y a 50 ans, ABBA gagnait l'Eurovision avec "Waterloo": retour sur ce tube qui a traversé les époques

Waterloo, c'est l'histoire d'une défaite militaire qui devient un triomphe musical. Quand ABBA chante Waterloo en 1974, il ne retrace pas l'histoire de la bataille napoléonienne. Le manager du groupe choisit ce titre pour bien d'autres raisons. "Il voulait des titres courts, faciles à retenir, compréhensibles dans plusieurs langues. Donc il a trouvé ce titre dans une encyclopédie. On ne fait référence à la bataille ou simplement à la défaite de Napoléon que dans la première phrase de la chanson. Ensuite c'est une chanson qui parle plutôt d'amour", note un des biographes du groupe.

Une capitulation amoureuse qui conduit le groupe suédois à parcourir le monde, y compris à Waterloo en 1974. 50 ans plus tard, la ville qui a inspiré le titre vainqueur de l'Eurovision leur consacre une exposition sur leur fabuleux destin et les visiteurs sont unanimes. "Inévitablement, c'est notre génération. Aujourd'hui, en plus du jour de l'Eurovision, c'est formidable pour faire une visite ici. On était scout et on faisait les playbacks d'ABBA. Moi j'étais la blonde", note deux fans du groupe.