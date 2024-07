"Ils prennent la pile entière de jeans et partent en courant": les vols dans les magasins à leur plus haut niveau depuis 10 ans

Le nombre de vols à l'étalage en Belgique a atteint l'année dernière son plus haut niveau depuis dix ans. De plus en plus de commerçants imposent eux-mêmes un dédommagement au voleur pris en flagrant délit, sans que la police n'intervienne. C'est ce que rapporte l'organisation des exploitants de supermarchés indépendants d'Unizo, Buurtsuper.be, qui demande aux négociateurs du gouvernement fédéral de faire du vol à l'étalage une priorité.

Fabien évoque aussi les magnets : "On est quasiment à 30, 35 % au niveau des vols. Ce sont des produits tout à fait symboliques sur lesquels cela ne vaut plus le coup de continuer".

Dans le magasin de Fabien Delespaul, ce sont les petits accessoires qui sont les plus souvent volés, par exemple des petits stylos à 8 euros : "C’est facile de prendre un produit comme ça… et de le mettre directement dans sa poche, ni vu ni connu".

Malgré un système de caméras ultra développé, on compte près de 3 à 4 % du stock volé dans le magasin de Fabien: des petits objets et parfois des plus grands, comme des rideaux.

L'année dernière, la police a enregistré 24.021 vols à l'étalage en Belgique. Un chiffre en hausse de plus de 3 % (+3,24 %) par rapport à l'année précédente. Ce qui correspond au niveau le plus élevé depuis dix ans. "Sachant que seuls 11% des vols sont effectivement signalés par les commerçants, le nombre réel de vols est un multiple du nombre de signalements", a déclaré Luc Ardies, directeur de Buurtsuper.be.

Le nombre exact pourrait tourner autour des 240.000 vols par an et parfois les voleurs n’ont aucune gêne. "Un type de vols, c’est vraiment de prendre la pile entière, soit de tshirts, soit de jeans et de s’en aller en courant, ça c’est la technique la plus radicale", explique Marie-Aurélie Bruno, la gérante d’un autre commerce.