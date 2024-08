Incendie à Mont-Saint-Guibert: les informations sur la toxicité des fumées "sont rassurantes", affirme le Gouverneur

Philippe Vos De Wael, pompier de la zone de secours du Brabant wallon, a décrit l'ampleur des dégâts : "Une première estimation parle de 1500 tonnes de déchets qui étaient dans une fosse et dans l'ensemble du bâtiment. Le feu s'est propagé à l'ensemble du site, et les fumées conséquentes se déplacent sur une dizaine de kilomètres vers le nord."

Les autorités locales ont immédiatement déclenché le plan d'urgence provincial en raison de l'ampleur du sinistre et des risques associés à cette fumée. Les habitants de la région ont reçu un message dans lequel il est recommandé d'éviter le secteur et de fermer les portes et les fenêtres.

Un dispositif de secours mobilisé à grande échelle

Face à la gravité de l'incendie, un important dispositif de secours a été déployé. Environ quarante pompiers du Brabant wallon, soutenus par des équipes de Gembloux et d'Overijse, ainsi que quinze membres de la protection civile, sont sur place pour maîtriser les flammes.