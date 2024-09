Inégalités salariales: Oxfam tire la sonnette d'alarme sur la situation des femmes dans le monde du travail

Partager:

D'après les données de 2024 d’Oxfam, la situation salariale entre les femmes et les hommes est loin d'être la même, et ce, dans plusieurs secteurs.

C'est malheureusement un fait qui est encore d'actualité en 2024 : l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Pour rendre compte de la situation en Belgique et dans le monde de manière plus globale, l'ONG Oxfam a récemment dévoilé un article dans lequel on découvre plusieurs chiffres alarmants. Tout d'abord, l'ONG met en lumière la situation concernant nos entreprises, où l'on constate que les femmes sont minoritaires dans bien des cas. Oxfam explique que, chez nous, seulement 23 % des petites et moyennes entreprises (PME) sont dirigées par des femmes. Cela est d'autant plus alarmant que ces PME représentent 99 % des entreprises belges.

Au niveau mondial, une entreprise sur trois est détenue par une femme, ajoute l'ONG. Des salaires toujours... pas égaux C'est une lutte constante qui est loin d'être gagnée : l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Dans le monde entier, ces inégalités restent élevées, et la Belgique ne fait pas figure d'exception. Pour prendre un exemple : en 2021, la différence de salaire annuel entre les femmes et les hommes était de 21 %. Pire : en moyenne, les femmes sont rémunérées 24 % de moins que les hommes pour un travail équivalent, et ce, dans toutes les régions et tous les secteurs, rapporte Oxfam. À lire aussi L'inégalité salariale entre hommes et femmes reste une réalité: voici les secteurs les plus concernés Pour ce qui est du salaire horaire, la différence entre les hommes et les femmes s'élève à 5 %, selon les chiffres de 2022. Statbel (l'Office belge de la statistique) explique que ce chiffre stagne depuis 2021.

Le travail de soins non rémunéré C'est un domaine que l'on pourrait avoir tendance à sous-estimer, et qui pourtant est essentiel : celui du travail de soin non rémunéré. Celui-ci concerne aussi bien des tâches comme la garde d'enfants, l'accompagnement de personnes âgées, ou encore plusieurs tâches domestiques comme la cuisine, les lessives, ou la gestion des factures. Et là aussi, des inégalités existent entre les deux sexes. Par exemple, selon Oxfam, les femmes consacrent en moyenne 3,2 fois plus de temps que les hommes aux soins non rémunérés. "En 2020, Oxfam a estimé que la valeur monétaire du travail de soin non rémunéré assuré par les femmes dans le monde s'élève à au moins 10 8000 milliards de dollars par an, soit trois fois la valeur du secteur des technologies à l'échelle mondiale", peut-on lire. Les recommandations Afin de faire changer les mentalités et de donner une meilleure situation aux femmes dans le monde du travail, Oxfam dresse une liste de plusieurs recommandations à suivre.