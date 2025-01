Info trafic: quel est l'état des routes ce jeudi?

06h38

La chaussée vient d'être libérée sur le Ring de Charleroi (R3) à hauteur de Forchie-la-Marche en direction d'Heppignies. La circulation a pu reprendre normalement.

Sur le ring de Bruxelles, vous ralentissez sur le ring intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem puis bien évidemment entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers le Carrefour Léonard où, on le rappelle, la circulation est ramenée sur une bande avant l'entrée dans le Tunnel de Tervuren. (+10 min)

En extérieur, vous commencez à ralentir avant le chantier d'Anderlecht entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord.