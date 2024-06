Info trafic: voici les ralentissements autour de Bruxelles

09h00 Un accident signalé sur la Nationale 4 Un accident est signalé sur la Nationale 4 Luxembourg-Arlon-Namur à hauteur de Tontelange en direction de Namur. Des débris se trouvent sur la chaussée, prudence. Du côté de Liège, toujours 25 minutes de files constatées sur l'E25 entre Bressoux et Jupille vers Maastricht suite à la zone de chantier à cet endroit. En général les files sont plus importantes dans l'autre sens vers Liège. Pour l'instant, vous ne perdez que 5 minutes vers Liège. On y annonce d'ailleurs demain samedi l'ouverture d'une nouvelle trémie avec une nouvelle phase dans ce chantier ce qui peut expliquer ces plus longues files ce jour. Vers Bruxelles, il subsiste pas mal de file sur l'E40 entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne (+15 min) 20 minutes sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem et 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Léonard.

08h33 Voici les ralentissements autour de Bruxelles Petit état des ralentissements autour de Bruxelles : +15 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne +15 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen +20 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem et 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Léonard. +10 min sur l'E411 Namur-Bruxelles depuis Hoeilaart, sur le ring extérieur entre Groenendaal et le Carrefour Léonard et sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle. Vous ralentissez aussi 10 minutes dans la zone de travaux de l'E411 entre Daussoulx et l'Aire d'Aische-en-Refail. En région liégeoise, 10 minutes de ralentissements sur l'E42 entre Flémalle et Loncin. 15 minutes sur l'E40 entre Soumagne et Herve vers Aix 25 minutes entre Bressoux et Jupille sur l'E25 vers Visé et Maastricht.

08h10 Un accident sur l'E411 à hauteur de Jezus-Eik Un accident s'est produit sur l'E411 Namur-Bruxelles à hauteur de Jezus-Eik vers Bruxelles. Les files sont donc présentes en direction de la Capitale avec 15 minutes à patienter depuis Hoeilaart. Plusieurs sacs sont signalés sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Ophain en direction de Zaventem. Prudence - La Police est en route. 20 minutes maintenant à ralentir sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Bertem et Wolwué-Saint-Etienne. Sur cette E40, un camion est en panne à Alleur en direction d'Aix-la-Chapelle. Et plus loin encore, 15 minutes de files sont constatées entre Herve et l'Aire de Hautregard vers Aix-la-Chapelle. Toujours en région liégeoise, on signale de longues files sur l'E25 Liège-Maastricht entre Bressoux et Jupille. Vous perdez 20 minutes sur 2 km en direction de Maastricht et 5 minutes dans l'autre sens vers Liège. On rappelle aussi que la circulation ne sera pas facile ce jeudi dans la région du centre. Le Championnat de Belgique de cyclisme s'invite pour un contre la montre dans la cité du Gille. Cela aura des conséquences sur votre circulation entre 9h et 20h avec la fermeture de la plupart des giratoires (de l'Unesco, Wanty, de Péronnes ou Rufus). Le départ sera donné Avenue Charles Deliège avec une arrivée prévue quant à elle sur la Grand Place et ses célèbres pavés. Prenez donc vos précautions si vous souhaitez circuler dans la région.

07h32 Un objet encombrant sur l'E40 Vous ralentissez 15 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles suite à un accident rapidement dégagé à Woluwé-Saint-Etienne. 15 minutes à ralentir entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne. Sur cette E40 mais dans l'autre sens, on signale un objet encombrant entre Boutersem et Tirlemont vers Liège. Vous ralentissez 10 minutes sur l'E429 Tournai - Bruxelles entre Tubize et Halle, sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Peutie et Machelen et également 10 minutes sur l'E411 entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. Sur le ring intérieur, vous ralentissez entre Haut-Ittre et Halle vers Grand-Bigard (+6 min) puis 20 minutes entre Grand-Bigard et Vilvorde vers Zaventem et 10 minutes avant les 4 Bras de Tervuren.

07h11 Files habituelles sur le ring intérieur de Bruxelles Pas d'incidents sur nos routes pour l'instant. Seules les files habituelles qui sont présentes sur le ring intérieur de Bruxelles entre Expo et Machelen vers Zaventem avec 15 minutes à ajouter à votre temps de parcours. 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Dans l'autre sens, 5 minutes entre strombeek-Bever et Wemmel vers Grand-Bigard. Début des ralentissements sur l'E411 entre Hoeilaart et Auderghem (+5 min) avec un début de ralentissements dans la zone de travaux entre l'Aire d'Ostin Eghezée vers Bruxelles.

06h29 Pas d'incident sur nos routes Les files habituelles qui apparaissent sur le ring intérieur de Bruxelles entre Expo et Machelen vers Zaventem avec déjà 10 minutes à ajoute rà votre temps de parcours. 10 minutes à ajouter également entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. 10 minutes également sur l'E40 venant de Gand entre Affligem et Ternat vers Grand-Bigard.