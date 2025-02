"Je suis en deuil après 26 ans de carrière": les travailleurs arrivent à l'usine d'Audi Forest pour leur dernier jour

C’est la fin d'une longue saga à Forest avec la fermeture définitive de l'usine Audi. Trois quarts de siècle d'existence, quelque 3.000 travailleurs qui perdent leur emploi avec des indemnités de départ. Ce vendredi est donc pour eux à marquer d'une pierre blanche car ils laissent derrière eux une foule de souvenirs, de moments durs mais aussi de camaraderie dans ce qui fut le fleuron de notre industrie automobile durant des années.

"Je suis en deuil, on va dire, après 26 ans de carrière, c'est comme un deuil", confie Claude, travailleur à l’usine depuis 26 ans, à notre journaliste Sara Salamone. Comme d'autres employés, il est venu récupérer des affaires ce vendredi matin avec résignation et beaucoup d'amertume. "Aujourd'hui, je suis venu vidé mes casiers. Des chaussures de sécurité, des affaires personnelles. Des affaires de l'usine, on ne peut rien prendre", détaille-t-il.