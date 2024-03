Kelly Van Petegem et Jïenity de Kler 18e après deux runs en bob à 2

Le duo belge, 20e du 1er run et 15e du second, est 18e avec un temps de 1:54.00, à 2.12 des Allemandes Lisa Buckwitz et Vanessa Mark. Celles-ci sont en tête avec un temps de 1:51.88 devant leurs compatriotes Laura Nolte/Deborah Levi (2e en 1:51.92 (+0.04)) et Kim Kalicki/Leonie Fiebig (3e en 1:51.94 (+0.06)).

Les 3e et 4e runs auront lieu samedi.