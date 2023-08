Kopecky après son 2e titre mondial: "La récompense d'années d'entraînement difficile"

Lotte Kopecky a remporté sa deuxième médaille d'or aux championnats du monde de cyclisme sur piste à Glasgow mardi soir après la course par élimination dimanche. "C'est le résultat d'un travail acharné. C'est la récompense de nombreuses années d'entraînement difficile", s'est-elle réjouie après son titre mondial dans la course aux points.

Kopecky a semblé être loin au-dessus de la concurrence dans la course aux points. Même si elle est restée modeste : "Ce n'était pas une course facile. Il faisait également très chaud sur le site. Mais je pense que j'ai bien lu la course. J'ai essayé d'accumuler des points dès le départ. De cette façon, j'avais déjà les points nécessaires. Ensuite, j'ai choisi le bon moment pour passer à l'action. J'ai attaqué et seule Georgia Baker m'a accompagnée. Comme j'avais six points d'avance, j'ai pu me concentrer sur elle dans la finale".

Son avance en termes de points a même permis à Kopecky d'économiser ses forces en vue de l'omnium de demain/mercredi, sa dernière course sur piste à Glasgow. "J'y pensais déjà dans les derniers tours. Toute l'énergie que je peux économiser quelque part, je dois l'économiser. Demain, le titre mondial fait à nouveau partie des possibilités. Mais je ne l'envisage pas. Vous ne m'entendrez pas dire que je vais encore gagner demain."