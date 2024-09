La Belge qui a remporté 149 millions à l'EuroMillions s'est manifestée: elle se confie sur "sa première envie"

Le 6 septembre dernier, une Belge a remporté le jackpot de 149 millions à l'EuroMillions. La Loterie nationale a confirmé que la gagnante s'est récemment manifestée. Il s'agit du troisième plus gros gain jamais enregistré en Belgique depuis la création de l'EuroMillions.

La jeune retraitée a partagé ses projets: "Mes proches sont ce qu’il y a de plus précieux pour moi. Ce gain me permettra de les soutenir dans leurs projets et de leur offrir une plus grande sécurité. Pour ma part, j’envisage de reprendre des études universitaires, mais ma première envie est de m’acheter une nouvelle voiture pour retrouver une certaine liberté."