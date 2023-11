La Belgique échoue au pied du podium en finale du tumbling par équipes dames

La médaille d'or est revenue à la Grande-Bretagne avec 12 points devant la France et les États-Unis qui terminent respectivement deuxième et troisième avec 11 points chacun.

Après avoir réalisé le meilleur score des qualifications jeudi, Sara Neyrinck, Evi Milh, Laura Vandevoorde et Louise van Regenmortel ont terminé à la 4e et avant-dernière place de la finale avec 5 points.

Sur le trampoline synchronisé messieurs, Darwin Billiet et Florian Vandenberghe ont terminé à la 10e place du second tour des qualifications avec 20.140 points, synonyme de repêchage en cas de forfait d'un des huit binômes qualifiés pour la finale.

Lore Bosmans et Lise Doorakkers ont été éliminées lors des qualifications du double mini-trampoline. Bosmans a pris la 22e place avec 47.400 points et Doorakkers la 28e avec 45.500 points, insuffisant pour terminer dans le top 20, qualifié pour le second tour.

Samedi, Van Regenmortel, Milh et Neyrinck disputeront le second tour des qualifications de l'épreuve individuelle du tumbling. Brent Deklerck participera au second tour des qualifications du double mini-trampoline.