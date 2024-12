La Belgique n'est pas si mal lotie: voici le classement des meilleures compagnies ferroviaires d'Europe

Partager:

Dernière du classement, Eurostar est pourtant la compagnie la plus chère.

Trenitalia trône au sommet, quand Eurostar, la compagnie la plus chère d'Europe, ferme la marche: le groupe de réflexion Transport and Environment (T&E) a évalué 27 compagnies du continent selon divers critères, laissant entrevoir des marges de progression importantes pour améliorer le service ferroviaire. La SNCB est dans le ventre mou, avec un score honorable de 6,1 sur 10. Rang Opérateur Pays Score 1 Trenitalia Italie 7.7 2 SBB Suisse 7.4 2 RegioJet Tchéquie 7.4 4 ÖBB Autriche 7.1 5 SNCF France 6.6 6 ČD Tchéquie 6.5 7 Renfe Espagne 6.4 7 Italo Italie 6.4 7 VR Finlande 6.4 10 SJ Suède 6.3 11 CFR Roumanie 6.1 11 SNCB Belgique 6.1 11 PKP Pologne 6.1 11 ZSSK Slovaquie 6.1 15 DSB Danemark 5.9 15 DB Allemagne 5.9 17 MÁV Hongrie 5.8 18 CP Portugal 5.7 19 Avanti Royaume-Uni 5.6 20 Flixtrain Allemagne 5.5 21 BDZ Bulgarie 5.4 21 GWR Royaume-Uni 5.4 23 NS Pays-Bas 5.3 24 Snälltåget Suède 5.2 24 Ouigo France 5.2 26 Hellenic trains Grèce 5.1 27 Eurostar International 4.9 Pas toujours de rapport entre le prix et la qualité Premier constat: "le prix élevé ne garantit pas la qualité de service", indique l'ONG. Eurostar, qui effectue des liaisons entre la France, l'Angleterre et le Benelux pratique des prix deux fois plus élevés que la moyenne européenne, et arrive pourtant 27e et dernière du classement.

Une fiabilité en dessous de la moyenne (14e sur 27), l'absence d'option pour embarquer les vélos et des performances tout juste moyennes sur les autres critères d'évaluation ne compensent pas les prix pratiqués. "Un développement de la compétition sur les lignes Eurostar, avec d'autres opérateurs ferroviaires, pourrait les forcer à baisser leurs prix", envisage le coordinateur de l'étude, Victor Thévenet. A contrario, Trenitalia (1re) et la compagnie autrichienne ÖBB (4e) proposent le meilleur rapport qualité-prix d'Europe, selon T&E. L'ONG a évalué une série de huit critères pour réaliser son classement des compagnies sur leurs liaisons moyenne et longue distance, le plus important étant le prix. La fiabilité, les programmes de réduction disponibles, les politiques de compensation en cas de retard, l'expérience voyageur et l'existence de trains de nuit ou de places pour les vélos sont aussi pris en compte.



Après Trenitalia, la compagnie suisse SBB arrive deuxième, suivie de la tchèque RegioJet. La SNCF obtient un score honorable et accroche la cinquième place, juste derrière l'autrichienne ÖBB.