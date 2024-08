"Comme si je partais en vacances tous les jours": Nathalie est l'une des rares femmes à exercer ce métier méconnu à la SNCB

"Il y a une responsabilité. Et pour notre sécurité, et pour la sécurité des autres autour de nous et du trafic. Il y a ça en priorité, mais c'est vrai qu'à force de vérifier comme ça tous les jours, c'est un peu comme si on prenait soin presque de sa propre voiture", explique-t-elle.

Une voiture atypique, constituée d'un seul wagon, anguleuse et munie de drôles de capteurs: il s'agit d'un train de mesure.

"Je suis conductrice de train, un peu comme les trains voyageurs, mais en même temps différents, puisque moi je ne transporte pas de gens, pas de public en tout cas. Je prépare les trains, je fais des parcours en train, des parcours qui visent à utiliser des systèmes de mesure, qui vérifient un petit peu la sécurité du réseau", précise notre interlocutrice.

Au lieu des voyageurs, la conductrice transporte une sorte de bureau mobile. Ses ordinateurs recueillent les données enregistrées à chaque trajet.

Sur ces derniers, on peut voir l'usure des rails et une partie de la position des voies. Johan Vekemans, chef d'équipe des trains de mesures donne plus de précisions: "Mais on mesure bien d'autres choses avec ce train. Par exemple, on prend des vidéos des rails pour que nos collègues spécialistes puissent analyser ça d'une façon visuelle."