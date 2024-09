La Belgique quitte les Mondiaux avec cinq titres pour ses gymnastes féminines

La Belgique a conclu les championnats du monde de gymnastique acrobatique avec cinq titres, à l'issue de la dernière journée à Guimaraes au Portugal. Les gymnastes féminines ont ajouté deux couronnes à leur total dimanche, avec les exercices statiques en duo et en trio.

SIlke Macharis et Maysae Bouchou ont remporté leur compétition en duo, après avoir décroché les médailles d'or sur le combiné et sur le dynamique samedi. Elles ont marqué 28,880 points et font donc carton plein au Portugal.

En trio, Mirte Vercauteren, Sofie Jaeken et Lauren Verbrugghe ont fini à la 2e place du concours combiné avec 28,290 points, derrière la Chine, en début de journée. Elles ont brillé sur le statique, ensuite, avec 29,570 points, pour ajouter à leur titre mondial sur le dynamique remporté samedi.