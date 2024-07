La fédération belge de gymnastique choisit Glen Cuyle pour le troisième ticket

La fédération belge de gymnastique a choisi lundi Glen Cuyle pour le troisième ticket non-nominatif pour les épreuves masculines de gymnastique artistique des Jeux Olympiques de Paris. Sa nomination doit encore être validée par le Comité olympique et interfédéral belge (COIB).

Pour les épreuves masculines, la Belgique avait décroché deux places nominatives pour Luka Van den Keybus et Noah Kuavita et une place de quota lors des Mondiaux 2023 organisés à Anvers. La fédération belge de gymnastique avait organisé des sélections interne les 22 et 29 juin pour ce dernier ticket qui reviendra donc à Cuyle, auteur d'un score de 14.833 points aux anneaux.

La fédération a envoyé la nomination de Cuyle au COIB qui doit désormais la valider. La dernière liste des athlètes sélectionnés pour Paris sera dévoilée le samedi 6 juillet.