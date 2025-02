La manifestation nationale va avoir de nombreuses répercussions: voici en quoi elle pourrait vous impacter

Les transports publics seront fortement impactés, avec des perturbations prévues sur l’ensemble des réseaux. La STIB à Bruxelles alerte déjà sur des annulations potentielles de quelques lignes, bien que le détail exact des itinéraires à l’arrêt reste à confirmer. En Wallonie, le TEC prévoit lui aussi des interruptions, tandis qu’en Flandre, environ la moitié seulement des bus circulera. La SNCB, bien qu’elle ne soit pas en grève, prévoit une forte demande liée à l’acheminement des manifestants vers Bruxelles. Les usagers sont particulièrement invités à consulter les mises à jour en temps réel sur les sites et applications des opérateurs.

Les aéroports belges seront, eux aussi, paralysés par le mouvement de grève. Aucun vol ne décollera ou n’atterrira dans les principaux hubs du pays : Bruxelles, Charleroi, Ostende, Anvers et Liège. Cette interruption totale est due à la participation des contrôleurs aériens de Skeyes au mouvement, rendant toute activité impossible.

Des services pas assurés

Outre les transports, plusieurs autres services publics seront ralentis ou suspendus. Du côté de bpost, trois centres de distribution seront bloqués, ce qui perturbera l’acheminement des lettres et colis. Bruxelles-Propreté, de son côté, conseille aux habitants de ne pas sortir leurs poubelles, car elles ne seront pas collectées. En Wallonie, plusieurs recyparcs resteront portes closes pour la journée.

Les établissements scolaires et les crèches ne seront pas épargnés non plus. De nombreux enseignants rejoindront les rangs des manifestants, contraignant ainsi certaines écoles à organiser des services minimums pour assurer l’accueil des élèves. Les crèches aussi pourraient être concernées, les parents étant invités à se renseigner auprès des institutions concernées.

Enfin, les hôpitaux, bien qu’organisés pour assurer les soins essentiels, risquent eux aussi d’être impactés. Si les services d’urgence seront maintenus, certains établissements pourraient voir des piquets de grève se former à leurs portes. Ces actions symboliques visent à défendre les droits des travailleurs tout en garantissant la continuité des soins.