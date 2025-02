Manifestation nationale: quel sera l'itinéraire emprunté et l'impact pour la circulation?

Les manifestants prendront le départ à 10h30 du Boulevard Albert II (gare du Nord). Ils emprunteront ensuite le Boulevard du Jardin Botanique, la Petite Ceinture (R20) et le Boulevard du Midi pour terminer sur l'Esplanade de l'Europe (gare du Midi).

À partir de 8h00, il sera interdit de stationner Bd Albert II, Bd de Waterloo et Bd du Midi entre la rue Haute et l'avenue de Stalingrad. Et dès 10h00, les tunnels Reyers, Tervuren (direction rue de la Loi) et tous ceux de la Petite ceinture à partir de l'avenue Charles Quint seront fermés.

Il faut noter également que le réseau STIB sera perturbé toute la journée en raison de cette action de grève. La zone de police encourage donc à privilégier le télétravail, ou, pour se déplacer, le train, le covoiturage ou la mobilité douce.

Initialement prévu pour défendre les services publics, l'objet du rassemblement s'est étendu à la lutte contre les mesures du nouveau gouvernement, annoncées entretemps.

Le 13 janvier, une manifestation en faveur de pensions décentes pour chacun avait réuni quelque 30.000 personnes.