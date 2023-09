La pétition de Marc pour sauver un bois est traitée au Parlement: voici comment fonctionne le système lancé en 2020

Vous avez peut-être déjà lancé une pétition : ce qui est un droit reconnu depuis 1980 en Wallonie. Il a été renforcé en 2020 avec la possibilité d'être auditionné par le Parlement wallon si vous récoltez plus de 1.000 signatures. C'est ce qui est arrivé à un citoyen du Hainaut qui se bat contre l'extension d'un zoning.

Pour Alain, c'est le jour tant attendu : il s'apprête à être reçu et attendu au Parlement wallon. "Un peu stressé par l'opportunité et on n'a pas envie de la louper", explique-t-il.

Alain lutte contre l'extension d'un zoning dans le Hainaut qui aurait pour conséquence la destruction d'un espace naturel. "Faut-il à nouveau créer une zone d'activité économique à la place d'un bois ancien ?", s'interroge-t-il. S'il peut aujourd'hui défendre sa cause devant les députés wallons, c'est grâce à sa pétition qui a circulé et qui a récolté plus de 4.000 signatures.