La police annonce d'importants contrôles sur les routes pendant 48 heures: "Avec des dispositifs mobiles, fixes, visibles ou anonymes"

Une importante action de sensibilisation et de contrôle de la police intégrée a été lancée dans la nuit de mardi à mercredi. Tout le territoire belge est concerné "avec de nombreux dispositifs mobiles, fixes, visibles ou anonymes".

La police intégrée a entamé dans la nuit de mardi à mercredi son action de sensibilisation et de contrôle intensifié pour lutter contre la distraction au volant. L'opération durera 48 heures.

C'est pourquoi la police fédérale de la route et les zones de police locale ont décidé de procéder à ces contrôles ciblés sur les conducteurs et conductrices se laissant distraire au volant. "En annonçant cette action, nous voulons faire réfléchir les (automobilistes) à ce comportement irresponsable et qui reste l'un de nos principaux 'killers' sur les routes", ont expliqué les forces de l'ordre dans un communiqué.

"Par ailleurs, nous voulons aussi attirer l'attention des conducteurs sur l'augmentation du risque objectif de se faire contrôler, et ce, par une approche intégrée de l'action qui nous permettra d'être présents sur la totalité du territoire avec de nombreux dispositifs mobiles, fixes, visibles ou anonymes", ont-elles ajouté.

La police appelle les automobilistes à respecter les règles de sécurité routière pour éviter toute situation dangereuse.