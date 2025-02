Hausse des contrôles, baisse des tests positifs... La dernière campagne BOB bat tous les records

Malgré un nombre record de contrôles, le pourcentage de conducteurs soumis à un contrôle d'alcoolémie et testés positifs n'a jamais été aussi faible qu'au cours de la dernière campagne BOB Hiver, ont annoncé la police fédérale et l'Institut Vias.

La campagne BOB d’hiver a démarré le vendredi 29 novembre et s’est clôturée le 3 février dernier. Au total, 605.759 conducteurs ont été soumis à un test de l’haleine au cours de ces 9 semaines par la police fédérale et les zones de police locale, soit une moyenne de 9300 par jour. Il s’agit d’une hausse de 30% par rapport à la campagne BOB de l’an dernier (461.851 contrôles).

Tous les records ont été battus au cours de la campagne BOB 2024-2025. Non seulement le nombre de conducteurs soumis à un test n’a jamais été aussi élevé et a même dépassé la barre des 600.000 contrôles, mais en outre, le pourcentage de conducteurs alcoolisés n’a jamais été aussi faible : 1,2%. L’an dernier, il était de 1,6% et il y a 10 ans, de 2,8%. L’évolution favorable des campagnes BOB est notable depuis plusieurs années maintenant, mais l’implication de plusieurs personnalités flamandes dans un accident sous l’influence de l’alcool fin 2024 a peut-être amplifié cette évolution lors de cette campagne.

1,2 % des conducteurs positifs

7360 conducteurs étaient positifs, soit 1,2% de l’ensemble des personnes contrôlées (contre 1,6% l’an dernier et 1,9% l’année précédente). Il s’agit du pourcentage le plus faible depuis la création des campagnes BOB en 1995. Il y a 10 ans, lors de la campagne 2013-2014, 2,8% des conducteurs étaient positifs, soit plus du double de cette année.



En Belgique, la limite légale en matière d’alcool au volant est de 0,5 ‰. Au cours de la campagne BOB, 2 conducteurs positifs sur 3 avaient une alcoolémie de 0,8 ‰ ou plus, ce qui signifie que les personnes qui prennent le volant après avoir consommé de l’alcool ont généralement beaucoup bu.

1 conducteur sur 10 positif en cas d’accident corporel

Le pourcentage de conducteurs positifs varie en fonction des circonstances du contrôle, mais chaque année, il est plus élevé en cas d’accident. Ainsi, plus de 10% des conducteurs soumis à un test après à la suite d’un accident avec tué ou blessé étaient positifs, ce qui prouve bien que le risque d’accident augmente avec le taux d’alcool.



L’institut Vias se réjouit des résultats historiques de cette campagne 2024-2025. Presque 99% des conducteurs avaient compris le message de cette campagne, ce qui est évidemment une bonne chose pour la sécurité routière.



L’année 2025 sera une année très importante pour la campagne BOB puisqu’elle fêtera ses 30 ans. Entre-temps, le gouvernement a annoncé des mesures qui devraient permettre de lutter encore mieux contre l’alcool au volant : renvoi devant le tribunal des conducteurs contrôlés au moins 2 fois positifs au cours des 3 dernières années, éthylotest antidémarrage obligatoire si le conducteur a présenté au moins 2 fois une alcoolémie de 0,8 ‰ en 3 ans, création d’une base de données intégrée reprenant tous les contrôles alcool, etc.