La Police demande le passage d'une épandeuse: prudence sur les routes ce mercredi matin

08h09 La police demande le passage d'une épandeuse L'accident sur la E42 Battice-Saint-Vith à hauteur de Francorchamps été dégagé mais la Police a demandé le passage d'une épandeuse. Prudence donc si vous circulez sur cet axe dans l'est du pays. Le camion en ciseau sur cette E42 à hauteur de Crombach n'est pas encore dégagé en direction de l'Allemagne. A région liégeoise, on signale un accident dans l'échangeur entre l'E25 venant de Maastricht et la E40 à Cheratte. La voie de droite vers Bruxelles est bloquée à la circulation. 25 minutes de ralentissements sont constatés sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège entre l'Aire de Mélin et Cheratte avec évidemment des files sur l'E25 venant de Maastricht depuis Argenteau. Vers Bruxelles : 20 minutes de files sur l'E40 entre Bertem et l'échangeur de Woluwé-Saint-Etienne, 15 minutes sur le ring extérieur entre Argenteuil et Tervuren vers Zaventem et 15 minutes en venant de Namur sur l'E411 entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. Enfin 3 autres zones de ralentissements de 20 minutes sur le ring : Entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle Entre expo et Machelen vers Zaventem Entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo

07h36 Un camion en ciseau encombre la bande d'arrêt d'urgence et de droite à hauteur de Crombach On rappelle --> Ce camion est en ciseau sur nos routes sur l'E42 Verviers-Saint-Vith à hauteur de Crombach. Il encombre la bande d'arrêt d'urgence et de droite en direction de l'Allemagne. --> Cet accident entre un camion et une voiture sur cette E42 Battice-Saint-Vith à hauteur de Francorchamps en direction de Saint-Vith. Il n'est pas encore dégagé. Vers Bruxelles : 15 minutes à ralentir sur l'E40 entre Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne, 10 minutes sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles depuis Tubize. On signale aussi un véhicule en panne à Bruxelles sur l'A201 en bande de droite à hauteur de Zaventem en direction de l'aéroport.

07h09 Le camion sur l'E25 en ciseau dégagé Deux avertissements jaune ont été émis par l'IRM : le premier aux bruines verglaçantes et le second au brouillard. Ils sont en vigueur jusque 11h sur la Province de Liège et de Luxembourg. Justement, un camion est en ciseau sur nos routes sur l'E42 Verviers-Saint-Vith à hauteur de Crombach. Il encombre la bande d'arrêt d'urgence et de droite en direction de Saint-Vith Toujours sur cette E42 Battice-Saint-Vith, un accident entre un camion et une voiture s'est produit à hauteur de Francorchamps toujours en direction de Saint-Vith. Il n'est pas encore dégagé. Le camion en ciseau sur l'E25 à hauteur de Houffalize a quant à lui été dégagé. Vers Bruxelles, déjà 10 minutes à ajouter sur l'E40 venant de Liège entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne. Des files aussi de part et d'autre du chantier d'Anderlecht : 15 minutes en venant de Zaventem entre Zellik et Anderlecht-Nord et 10 dans l'autre sens en venant de Halle entre Anderlecht et Anderlecht-Nord. 10 minutes enfin entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem et évidemment avant le chantier du Carrefour Léonard entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

06h29 Des accidents signalés sur l'E25 et l'E42 Deux avertissements jaune ont été émis par l'IRM : le premier aux bruines verglaçantes et le second au brouillard. Ils sont en vigueur jusque 11h sur la Province de Liège et de Luxembourg. Justement, un camion en ciseau sur l'E25 Neufchâteau-Bastogne-Liège à hauteur de Houffalize en direction de Liège. La chaussé y est glissante. Un accident entre un camion et une voiture s'est produit sur l'E42 Battice - Saint-Vith à hauteur de Francorchamps en direction de Saint-Vith. Il n'est pas encore dégagé. Sur le ring de Bruxelles, les premières files apparaissent de part et d'autre du chantier d'Anderlecht et sur le ring intérieur entre Grimbergen et Machelen et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren où il y a déjà 10 minutes à ajouter en direction de Waterloo