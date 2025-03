L'actualité est aussi stressante pour vos enfants: comment mieux aborder le sujet avec eux?

Au vu de la situation internationale tendue, vos enfants peuvent avoir des questions et des craintes. Ils peuvent montrer des signes de stress par rapport au conflit. Quels sont ces signes et comment mieux aborder le sujet avec vos enfants ?

En dessous de l’âge de 6 ans, les enfants ne sont pas capables de comprendre la guerre ou de faire la différence entre la fiction et la réalité. Pour les plus âgés, la règle d’or, c’est de leur dire la vérité. "Je crois qu’il y a lieu, avant tout, d’avoir un dialogue franc et honnête. Et de ne pas anticiper trop les questions, de laisser venir", préconise Emmanuel de Becker, pédopsychiatre.

Des maux de ventre, une agitation hors du commun et la peur de rester seul peuvent être des signes de stress chez un enfant. "Il va peut-être davantage venir vers le parent, en disant "Maman, j'ai un peu peur". Les peurs de l'endormissement peuvent augmenter. Des petites plaintes ou des grandes plaintes du corps, comme des maux de ventre", énumère Emmanuel de Becker. Autant de signes à prendre en compte pour les parents.