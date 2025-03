Annabelle est choquée par un ingrédient dans son chocolat: "Heureusement, je ne l'ai pas donné à mes enfants"

Annabelle s'interroge sur la présence d'alcool dans ce type de produit. "Je ne vois pas pourquoi il faut mettre de l'alcool, sinon qu'ils le mentionnent", déplore-t-elle. "Je vais devoir vérifier tous les produits à base de vanille ? Je veux du chocolat noir avec du goût vanille, mais pas du chocolat avec de l'alcool."

Manque d'informations

Outre la présence d'alcool, Annabelle regrette le manque d'information sur la quantité présente dans le chocolat. "En plus, il n'y a même pas mis combien, quel pourcentage. C’est un peu bizarre, je trouve", remarque-t-elle.

Elle s'inquiète également pour les autres consommateurs qui pourraient ne pas prêter attention à la liste des ingrédients. "À mon avis, beaucoup de personnes ont acheté ce chocolat sans savoir", estime-t-elle, imaginant déjà le pire : "Je vais peut-être un peu loin, mais imaginez, on le prend, on mange toute une barre. On prend la voiture, et on se fait contrôler. On souffle dans le ballon et on nous dit que vous avez bu de l'alcool".