L'Afsca rappelle plusieurs fromages Jean Perrin pour présence possible d'E.coli

Parmi les fromages rappelés se trouvent les plateaux "raclette 6 saveurs" (650 grammes) et "3 saveurs" (500 grammes) de la marque Jean Perrin qui arborent une date de péremption (DLC) comprise entre le 3 février et le 23 avril.

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a retiré mercredi des rayons et rappelle plusieurs fromages de la marque Jean Perrin en raison de la présence possible de la bactérie E.Coli dans ces produits.

Trois sortes de morbier sont également concernés. Le "Morbier AOP" (200 grammes) affiche une date de péremption (DLC) comprise entre le 22 février et le 8 mars, le "Morbier au lait cru" (180 grammes) entre le 1er et le 8 mars avec 23177 pour numéro d'article. Enfin, le "Morbier au lait cru" de 1,8 kg portant le numéro d'article 50799 présente, lui, une date de péremption fixée au 1er, 8, 15 ou 22 mars.

L'agence fédérale demande de ne pas consommer ces fromages et de les ramener où ils ont été achetés. Ces produits étaient proposés dans différents points de vente, dont les magasins d'Intermarché.

Une contamination par la bactérie E.coli STEC peut se marquer par divers symptômes: diarrhées, crampes abdominales et nausées, accompagnées de fièvre ou non. Ces symptômes se manifestent dans un délai d'une semaine après la consommation de l'aliment contaminé. Le risque d'infection est plus élevé chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.