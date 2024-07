Lara de Liedekerke-Meier et Karin Donckers 13e et 16e du concours complet en individuel

Lara de Liedekerke-Meier (Origi) et Karin Donckers (Leipheimer van 't Verahof) ont conclu le concours complet d'équitation aux 13e et 16e places du classement individuel, à l'issue de l'ultime épreuve de saut d'obstacles. Au Château de Versailles, De Liedekerke-Meier a réussi un parcours sans faute dans l'après-midi, alors que Donckers n'a été légèrement pénalisée que pour avoir dépassé le temps imparti.

L'Allemand Michael Jung sur Chipmunk FRH, leader du classement à l'issue des trois épreuves disputées en équipe, a réussi le sans-faute au saut d'obstacles et conquis l'or. Il termine avec un total de 21.40 points, devant l'Australien Christopher Burton sur Shadow Man (22.40 points) et la Britannique Laura Collett avec London 52 (23.10). Aucun cavalier du top 6 n'a commis la moindre erreur.

De Liedekerke-Meier n'a pas commis d'erreur non plus, et a gagné 4 rangs par rapport à sa 17e place acquise après trois épreuves (35.60 points). Pour Karin Donckers, la pénalité de 0.40 point infligée pour dépassement du temps imparti ne l'a pas empêchée de grimper du 18e rang, après la session matinale, au 16e rang final avec 38.2 points.