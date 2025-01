L'Arizona souhaite mettre fin au jour de maladie sans certificat pour lutter contre l'absentéisme: est-ce la bonne solution?

Securex affirme que dans les entreprises où le certificat médical a été supprimé, le nombre d'absences d'une journée a augmenté trois fois plus que dans les entreprises où le certificat médical a été conservé. Le pourcentage de travailleurs se signalant malade est passé de 15% à 44 %.

Aujourd’hui, lorsque vous travaillez dans une entreprise de plus de cinquante travailleurs, vous n’êtes pas obligés de présenter un certificat médical si vous êtes malade qu’une seule journée. Cette mesure est limitée à trois jours d’absence par an... mais cela aurait fait exploser l’absentéisme dans certaines entreprises. C'est pourquoi le futur gouvernement souhaite mettre fin au congé maladie sans certificat.

Dans les entreprises de plus de cinquante travailleurs, le pourcentage de personnel se signalant malade a augmenté de 5,74%, alors que dans les entreprises de moins de cinquante travailleurs, on observe le mouvement inverse. Il y a eu une baisse significative de 3,88%.

Les coûts liés à l’absentéisme ont, eux aussi, augmenté, mais de manière limitée. On parle de coûts indirects, comme le temps nécessaire pour réorganiser le flux de travail de la personne absente. Des coûts peuvent également survenir en raison d'erreurs commises par des collègues qui doivent prendre le relais. Ce qui est certain est que plusieurs absences de courte durée ont un impact plus fort qu'une seule absence de longue durée.

La Mutualité Chrétienne ne partage malgré tout pas cet avis. Selon elle, le retour du certificat pour un jour, c’est "non". Pourquoi ? Cela surchargera les médecins et coûtera beaucoup d’argent à l’assurance-maladie.

