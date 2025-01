"Quelque chose nous échappe": 20 ans après, pourrait-on rouvrir le dossier Marc Dutroux?

Vingt ans après le procès de Marc Dutroux, la question reste posée : peut-on rouvrir l’enquête ? Et si oui, à quelles conditions ? Le film "Maldoror" de Fabrice Du Welz, qui explore l’affaire en mêlant faits réels et fiction, relance le débat sur l’existence éventuelle d’un réseau criminel.

Dans Maldoror, Fabrice Du Welz s’inspire de l’affaire Dutroux pour aborder la thèse d’un réseau criminel, tout en prenant soin de changer les noms et d’insérer des éléments fictifs. Interrogé par La Libre Belgique, le réalisateur affirme : "Il n’est pas du tout question de faire du complotisme à deux balles. Je suis allé chercher un maximum de faits et je sens bien qu’il y a quelque chose qui nous échappe, qu’on ne nous a pas rendu justice."

Une enquête suspendue à un "élément neuf"

Vingt ans après le procès, l’éventualité de rouvrir l’enquête repose sur un point central : la découverte d’un élément nouveau et décisif. Marc Dutroux, par exemple, a toujours nié avoir enlevé Julie Lejeune et Mélissa Russo ou tué An Marchal et Eefje Lambrecks.