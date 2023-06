Le boxeur Vasile Usturoi se donne de "75 à 80 %" de chance d'aller aux JO de Paris

Le Belge de 26 ans d'origine roumaine a mis la dernière main à sa préparation en effectuant un stage en Allemagne. Avant cela, il a enchaîné les stages et les tournois en Hongrie et en Lituanie. "Je me sens très bien, j'ai pu réaliser une excellente préparation. Je suis au top de ma forme", assure-t-il.

Il y a plus d'un an, Usturoi a décroché l'or dans sa catégorie olympique des plumes (-57 kg) aux Championnats d'Europe amateurs en Arménie. "Cela a renforcé ma confiance en moi. Je suis numéro 1 dans mon classement et j'ai bien sûr de bonnes chances (pour Paris 2024, ndlr). J'estime mes chances de qualification entre 75 et 80 %. Ce sera difficile, mais certainement pas impossible."