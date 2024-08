Le Eat festival proposera des menus trois et cinq services pour sa 13e édition

Restaurateurs, pâtissiers, fromagers, vignerons et brasseurs mettront de nouveau les petits plats dans les grands pendant quatre jours, fin septembre, à l'occasion de la 13e édition du "Eat festival". Nouveauté cette année: des menus trois et cinq services seront proposés pour le plus grand plaisir des gourmets et des gourmands.

L'événement, qui met en valeur la gastronomie à Bruxelles, se tiendra du 26 au 29 septembre à la Gare Maritime de Tour & Taxis. Pour sa 13e édition, le festival passe en mode menu.

Ainsi, chaque jour, deux équipes de chefs, pâtissiers et fromagers bruxellois proposeront des menus trois et cinq services (respectivement 35 et 50 euros en tarif préférentiel "early bird"), avec les accords vins, bières et mets. Un nouveau concept pour "en mettre plein les papilles" des convives et "découvrir une scène culinaire bruxelloise en pleine effervescence", promettent les organisateurs.